Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на звіт, підготовлений на замовлення міністерства нафти Індії.

Відповідно до звіту, складеного комітетом на чолі із колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром, рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів.

Також запропоновано до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів (тук-туків) із двигунами внутрішнього згоряння.

За даними уряду, на дизельне пальне та бензин припадало трохи більше ніж половина загального споживання нафти в Індії протягом минулого року, який закінчився 31 березня. Відповідно до звіту "Зелений перехід", починаючи із 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.

Комісія висунула й інші пропозиції, включно з метою досягти 25% використання домогосподарствами електроенергії для приготування їжі до 2030 року. Це допоможе зменшити залежність від імпортованого зрідженого газу та сприятиме використанню екологічно чистого авіаційного палива.

"Оскільки промисловий та енергетичний сектори є ключовим джерелом викидів в Індії, відновлювана генерація, електрифікація опалення та енергоефективність розглядаються як ключові шляхи до екологічного переходу", – йдеться у матеріалі.

Водночас дані звіту свідчать, що країна має достаток вугілля, через що, можливо, не вдасться повністю припинити його використання протягом наступних 15-20 років.