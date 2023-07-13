Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що уряд країни обговорює план заборони експорту всього рису не басматі − через ріст внутрішніх цін і прагнення влади уникнути ризику зростання інфляції.

У разі впровадження заборона вплине на близько 80% експорту рису з Індії. Такий крок може знизити внутрішні ціни і є ризик для ще більшого підвищення глобальних витрат.

Bloomberg наголошує, що рис є основним харчовим продуктом приблизно для половини населення світу, причому на Азію припадає близько 90% світових постачань. Натомість на одну Індію припадає близько 40% світової торгівлі цим продуктом, і вона намагається скоротити експорт деяких сортів.