Індія розглядає введення заборони на експорт більшості сортів рису, − Bloomberg
Індія, найбільша країна-експортер рису у світі, розглядає можливість введення заборони на експорт більшості сортів продукту. Це може призвести до зростання світових цін, які й так є високими
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що уряд країни обговорює план заборони експорту всього рису не басматі − через ріст внутрішніх цін і прагнення влади уникнути ризику зростання інфляції.
У разі впровадження заборона вплине на близько 80% експорту рису з Індії. Такий крок може знизити внутрішні ціни і є ризик для ще більшого підвищення глобальних витрат.
Bloomberg наголошує, що рис є основним харчовим продуктом приблизно для половини населення світу, причому на Азію припадає близько 90% світових постачань. Натомість на одну Індію припадає близько 40% світової торгівлі цим продуктом, і вона намагається скоротити експорт деяких сортів.
- 11 липня агенція Reuters повідомляла про те, що Індія закуповує зброю у США на мільярди доларів. Країна хоче позбутися залежності від російського оборонного обладнання та рухатися в бік країн Заходу.
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