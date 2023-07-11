Про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається, Індія є найбільшим імпортером зброї у світі, але майже всі її основні закупівлі тепер включають положення про спільне виробництво або передачу технологій.

Війна Москви проти України призвела до зриву певних військових поставок до Індії, що посилило давнє прагнення Нью-Делі диверсифікувати імпорт або замінити його власним виробництвом.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65%, тобто майже 39 мільярдів доларів, припало на РФ.