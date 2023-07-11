Індія скорочує закупівлю зброї у РФ і переорієнтовується на Захід, – Reuters
Індія закуповує зброю у США на мільярди доларів. Країна хоче позбутися залежності від російського оборонного обладнання та рухатися в бік країн Заходу
Про це повідомляє агенція Reuters.
Як зазначається, Індія є найбільшим імпортером зброї у світі, але майже всі її основні закупівлі тепер включають положення про спільне виробництво або передачу технологій.
Війна Москви проти України призвела до зриву певних військових поставок до Індії, що посилило давнє прагнення Нью-Делі диверсифікувати імпорт або замінити його власним виробництвом.
Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65%, тобто майже 39 мільярдів доларів, припало на РФ.
- У квітні агенція Bloomberg повідомила, що продаж російської зброї Індії зупинився через санкції США
- У травні президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися значно наростити та зміцнити двостороннє оборонне співробітництво та співпрацювати в галузі передових технологій.
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