Продаж російської зброї Індії зупинився через санкції США, - Bloomberg

Про це поінформував Bloomberg.

Чиновники ствердили, що платежі Індії на суму в понад $2 млрд за російську зброю не можуть бути виконані вже рік. Також Росія припинила кредитування на $10 млрд, яке зокрема мали скерувати на закупівлю запчастин, а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400.

"Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій, а Росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. За їхніми словами, Нью-Делі також не хоче укладати угоду в російських рублях через побоювання, що не зможе придбати достатню кількість на відкритому ринку за справедливим курсом", - додали журналісти.