Продаж російської зброї Індії зупинився через санкції США, - Bloomberg
Індійські високопосадовці ствердили, що поставки військових товарів РФ до Індії призупинені - країни прагнуть знайти платіжний механізм, який не порушує санкції США
Про це поінформував Bloomberg.
Чиновники ствердили, що платежі Індії на суму в понад $2 млрд за російську зброю не можуть бути виконані вже рік. Також Росія припинила кредитування на $10 млрд, яке зокрема мали скерувати на закупівлю запчастин, а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400.
"Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій, а Росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. За їхніми словами, Нью-Делі також не хоче укладати угоду в російських рублях через побоювання, що не зможе придбати достатню кількість на відкритому ринку за справедливим курсом", - додали журналісти.
- Нагадаємо, нафтоналивна компанія, яка активно бере участь у транспортуванні російської нафти, втратила галузеве стандартне страхування для свого флоту після того, як порушила обмеження ціни.
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