Найбільший перевізник нафти з Росії в Азію позбавлений міжнародної страховки, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Під приціл США потрапила зареєстрована в Індії Gatik Ship Management, яка стала великим перевізником нафти з Росії минулого року.

Компанія втратила міжнародне страхування через порушення механізму «стелі цін»

Компанія зі штаб-квартирою в Мумбаї зібрала флот із 48 танкерів сумарною місткістю понад 30 млн барелів і вартістю $1,4 млрд. Майже всі судна заходили до російських портів і вивозили нафту або нафтопродукти, показав аналіз Vortexa.

У рамках санкцій, що набули чинності з 5 грудня, такі поставки дозволені лише в тому випадку, якщо нафта продається дешевше за $60. Gatik порушувала цей принцип і була позбавлена страхових послуг від Американського клубу страховиків.

Страхування, яке втратив Gatik, важливе для суден, коли вони заходять у порти або проходять через ключові водні шляхи, такі як морські протоки Босфор і Дарданелли в Туреччині.

За даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого у світі суднового брокера, Gatik входить до десятки найбільших власників танкерів Aframax, які перевозять близько 700 000 барелів сирої нафти в кожному рейсі.