Найбільший перевізник нафти з Росії в Азію позбавлений міжнародної страховки, - Bloomberg
Нафтоналивна компанія, яка активно бере участь у транспортуванні російської нафти, втратила галузеве стандартне страхування для свого флоту після того, як порушила обмеження ціни
Про це повідомляє Bloomberg.
Під приціл США потрапила зареєстрована в Індії Gatik Ship Management, яка стала великим перевізником нафти з Росії минулого року.
Компанія втратила міжнародне страхування через порушення механізму «стелі цін»
Компанія зі штаб-квартирою в Мумбаї зібрала флот із 48 танкерів сумарною місткістю понад 30 млн барелів і вартістю $1,4 млрд. Майже всі судна заходили до російських портів і вивозили нафту або нафтопродукти, показав аналіз Vortexa.
У рамках санкцій, що набули чинності з 5 грудня, такі поставки дозволені лише в тому випадку, якщо нафта продається дешевше за $60. Gatik порушувала цей принцип і була позбавлена страхових послуг від Американського клубу страховиків.
Страхування, яке втратив Gatik, важливе для суден, коли вони заходять у порти або проходять через ключові водні шляхи, такі як морські протоки Босфор і Дарданелли в Туреччині.
За даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого у світі суднового брокера, Gatik входить до десятки найбільших власників танкерів Aframax, які перевозять близько 700 000 барелів сирої нафти в кожному рейсі.
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