Індія скоротила імпорт вугілля та нафти з Росії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані індійської консалтингової компанії Coalmint.

"Імпорт вугілля до Індії з Росії найближчими місяцями, ймовірно, буде в обмеженому діапазоні, а доступність суден, ймовірно, стане проблемою у зв'язку з початком зимового поповнення запасів різними країнами, починаючи з жовтня", - йдеться у повідомленні Coalmint.

У компанії очікують, що імпорт енергетичного вугілля з Росії у вересні знизиться на 30% порівняно із серпнем до 1,4 млн тонн. За оцінками лондонської аналітичної компанії DBX Commodities, постачання палива для виробництва електроенергії до Індії цього місяця скоротяться до 1,5 млн тонн з 1,9 млн тонн у серпні.

Експорт енергоносіїв до Індії та Китаю був найважливішим джерелом доходу для Росії, що перебуває під санкціями.

Вартість індійського імпорту вугілля з Росії з моменту вторгнення в Україну 24 лютого зросла приблизно до 2,4 млрд доларів станом на 21 вересня. Це чотириразове збільшення порівняно із відвантаженнями за аналогічний період минулого року.

Трейдери та аналітики кажуть, що проблеми з логістикою призвели до зниження імпорту Індії з Росії у вересні. Постачання вугілля з Росії зросли в липні та серпні, попри загальне зниження імпорту палива Індією, внаслідок чого Росія стала третім за величиною постачальником вугілля до Індії.

За даними Coalmint, більш тривалий період очікування суден, збільшення заторів у Балтійському регіоні через боротьбу Європи за енергоносії та труднощі із забезпеченням страховки призвели до зниження індійського імпорту з Росії.

18 вересня під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що теперішні часи - це не епоха війни.