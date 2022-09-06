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Індія вивчає пропозицію G7 щодо граничної ціни на нафту з РФ. Китай – проти

6 вересня, 2022 вiвторок
19:03
Економіка нафта ембарго санкції

В Індії заявляють, що уважно розглянуть пропозицію обмеження цін на російську нафту, зваживши всі "за" та "проти", а Китай виступив категорично проти

Про позицію Індії заявив міністр нафти та газу країни Шрі Хардіп Сінг Пурі, пише CNBC.

Відповідаючи на питання, чи підпише Індія пропозицію G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, міністр нафти Індії сказав, що світова економіка все ще адаптується до впливу пандемії коронавірусу та вторгнення Росії в Україну.

"Що означатиме ця пропозиція? Ми дуже уважно це розглянемо", - сказав він.

За його словами, країна ретельно оцінить, чи підтримати пропозицію G-7 щодо обмеження ціни на російську нафту. Він зазначив, що досі незрозуміло, які країни візьмуть участь у запропонованому обмеженні ціни на російську нафту та які можливі наслідки це може  означати для енергетичних ринків.

Пурі сказав, що Індія споживає близько 5 мільйонів барелів нафти на день, і вона переважно надходить з Іраку, Саудівської Аравії, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

На кінець березня на Росію припадало лише 0,2% імпорту нафти в Індію, сказав Пурі, відкинувши критику на адресу його країни, через збільшення обсягів закупівлі енергоресурсів з Росії вже після 24 лютого.

"Я сказав, що європейці купують більше за один день, ніж я за квартал. Я був би здивований, якби це було інакше. Але так, ми будемо купувати в Росії, ми будемо купувати звідки завгодно", - сказав Пурі.

На запитання, чи є у нього моральний конфлікт із покупкою російської нафти на тлі вторгнення РФ в Україну, Пурі відповів: "Ні, конфлікту немає. Я маю моральний обов’язок перед своїм споживачем. Чи я, як демократично обраний уряд, хочу ситуації, коли бензонасос пересихає? Подивіться, що відбувається в країнах навколо Індії".

Як зазначає російське агентство ТАСС, Китай виступає проти рішення країн G7 про запровадження стелі цін на російську нафту. За словами речниці зовнішньополітичного відомства Мао Нін, країни Великої сімки мають переглянути свою позицію щодо сировини з країни-агресора.

"Нафта має велике значення для забезпечення глобальної енергетичної безпеки. Ми сподіваємося, що відповідні країни докладуть конструктивних зусиль, а не навпаки", — цитують її слова журналісти.

  • Нагадаємо, міністри фінансів, які представляють країни G7, у п'ятницю, 3 вересня, погодили план впровадження механізму обмеження цін на експорт російської нафти. Та ці обмеження ще мають прийняти й інші великі покупці нафти з РФ, зокрема Китай та Індія. Конкретні граничні ціни за барель буде оголошено пізніше. Саме рішення почне діяти з 5 грудня.

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Китай
Індія
нафта
санкції проти Росії
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