Індія зафіксувала різке зростання поширення COVID-19

Про це повідомляє The Times of India.



30 грудня в Індії зафіксували 13 154 випадків зараження COVID-19 за останню добу, що на 43% більше, ніж за попередню добу.



За даними міністерства охорони здоров'я Індії, за добу було зафіксовано 268 смертей пацієнтів від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість смертей від інфекції від початку епідемії в країні складає понад 480 тис. осіб.



Також у країні виявлено 961 випадок зараження штамом "Омікрон", з них 263 - у столиці Нью-Делі.



У міністерстві зазначають, що національний рівень одужання від COVID-19 покращився до 98,38%.



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