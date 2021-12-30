Індія зафіксувала різке зростання поширення COVID-19
У четвер, 30 грудня, в Індії зафіксували зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом на 43% у порівнянні з попередньою добою
Про це повідомляє The Times of India.
30 грудня в Індії зафіксували 13 154 випадків зараження COVID-19 за останню добу, що на 43% більше, ніж за попередню добу.
За даними міністерства охорони здоров'я Індії, за добу було зафіксовано 268 смертей пацієнтів від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість смертей від інфекції від початку епідемії в країні складає понад 480 тис. осіб.
Також у країні виявлено 961 випадок зараження штамом "Омікрон", з них 263 - у столиці Нью-Делі.
У міністерстві зазначають, що національний рівень одужання від COVID-19 покращився до 98,38%.
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