Індійська місія надіслала перші дані про температурний профіль південного полюса Місяця
Індійська місія "Чандраян-3" надіслало свої перші спостереження про температурний профіль південного полюса місячної поверхні
Про це повідомила в неділю Індійська організація космічних досліджень (ISRO), передає видання Xinhua.
Корисне навантаження під назвою ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment - поверхневий теплофізичний експеримент Чандри) вимірює температурний профіль місячного ґрунту навколо південного полюса, щоб зрозуміти теплову поведінку поверхні Місяця, додали в організації.
"Він має температурний зонд, оснащений контрольованим механізмом проникнення, здатним досягати глибини 10 сантиметрів під поверхнею. Зонд оснащений 10 окремими температурними датчиками", - йдеться в повідомленні ISRO.
Зазначається також, що представлений графік ілюструє коливання температури поверхні Місяця на різних глибинах, зафіксовані під час проникнення зонда. Це перший такий профіль для південного полюса Місяця, наразі тривають детальні спостереження.
- 21 серпня Індійське космічне агентство оприлюднило знімки далекого боку Місяця, оскільки його третя місячна місія намагається знайти безпечне місце для посадки на маловивченому південному полюсі.
- 23 серпня повідомлялося, що посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3, здійснила успішну посадку на Місяць. Вона стала першим пристроєм, який досліджує Південний полюс природного супутника, що обертається навколо Землі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.02Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе