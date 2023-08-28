Індійська місія надіслала перші дані про температурний профіль південного полюса Місяця

Про це повідомила в неділю Індійська організація космічних досліджень (ISRO), передає видання Xinhua.

Корисне навантаження під назвою ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment - поверхневий теплофізичний експеримент Чандри) вимірює температурний профіль місячного ґрунту навколо південного полюса, щоб зрозуміти теплову поведінку поверхні Місяця, додали в організації.

"Він має температурний зонд, оснащений контрольованим механізмом проникнення, здатним досягати глибини 10 сантиметрів під поверхнею. Зонд оснащений 10 окремими температурними датчиками", - йдеться в повідомленні ISRO.

Зазначається також, що представлений графік ілюструє коливання температури поверхні Місяця на різних глибинах, зафіксовані під час проникнення зонда. Це перший такий профіль для південного полюса Місяця, наразі тривають детальні спостереження.