Індонезія готова інвестувати $5 млн для відбудови лікарень України

Про це повідомили у МОЗ.

"Республіка Індонезія готова долучитися до відновлення української медичної інфраструктури, яка була зруйнована ракетами та снарядами російських окупантів. Зокрема, мова йде про інвестиції у розмірі 5 мільйонів доларів, які можуть бути спрямовані на відбудову українських медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко мав зустріч з делегацією Республіки Індонезія. У першочерговому списку на відновлення є лікарні на Київщині, Сумщині та Чернігівщині.

"Україна впевненими кроками рухається до відновлення медичної інфраструктури, яку зруйнували російські терористи. Сьогодні ми бачимо значну підтримку міжнародної спільноти, яка готова взяти участь у відбудові українських лікарень та амбулаторій. Пріоритетними напрямами для допомоги є відновлення та розбудова лікарень Київської, Сумської та Чернігівської областей", - повідомив Олексій Яременко.

Додають, що під час війни Індонезія скеровувала допомогу для України. Країна постачала гуманітарні вантажі з ліками, медичними виробами та витратними матеріалами.

За словами заступника міністра, в деокупованих регіонах вже впроваджуються проєкти з відновлення медичної інфраструктури, зокрема й коштом благодійників.

7 червня У МОЗ повідомили, скільки грошей потрібно на відновлення лікарень, зруйнованих окупантами.

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