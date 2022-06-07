У МОЗ підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення лікарень, зруйнованих окупантами
Орієнтовна вартість відновлення зруйнованої медичної інфраструктури в Україні – понад 34 мільярди гривень
Таку цифру озвучили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Найбільших руйнувань зазнали медичні заклади у Донецькій області. Російські військові знищили у цьому регіоні 74 лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти, аптеки, пологові тощо. Це не враховуючи закладів охорони здоров'я у тимчасово окупованому Маріуполі.
Загалом за час повномасштабного вторгнення загарбники зруйнували в Україні 105 лікарень.
- У ніч на 3 червня армія РФ обстріляла селище Золочів у Харківській області, ракетою часів СРСР було зруйновано лікарню
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