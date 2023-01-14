Про це пише Reuters.

Як зазначають в інформагенції з посиланням на Indonesian Ocean Justice Initiative, дані спостереження показують, що судно CCG 5901 перебувало в Південнокитайському морі, зокрема поблизу газового родовища Туна Блок і в’єтнамського нафтогазового родовища Чим Сао з 30 грудня 2022.

Командувач ВМС Індонезії Лаксамана Мухаммад Алі повідомив агентству Reuters, що для спостереження за судном було залучено військовий корабель, морський патрульний літак і дрон.

Нагадаємо, на початку січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

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