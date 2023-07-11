Індонезія затримала танкер під іранським прапором, який підозрюють у незаконній перевалці нафти
У вівторок, 11 липня, берегова охорона Індонезії заявила, що захопила танкер під іранським прапором за підозрою у причетності до незаконної перевалки сирої нафти
Про це інформує Reuters.
"Судно MT Arman 114 перевозило 272 569 метричних тонн легкої сирої нафти та підозрювалося в передачі нафти на інше судно без дозволу", - йдеться в заяві берегової охорони.
Повідомляється, що судно захоплено після того, як Індонезія помітила його під час транспортування нафти на інше судно, камерунське судно MT STinos. Проте коли це саме сталося не розголошується.
Також MT Arman підозрювали у порушенні морських правил, таких як вимкнення системи автоматичної ідентифікації, плавання без прапора та робота без портового оформлення.
Оператори суден не коментували ситуацію.
- 28 квітня стало відомо, що поблизу берегів Індонезії затонув швидкісний катер із 78 людьми на борту. Загинуло 11 людей, дев'ять зникли безвісти.
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