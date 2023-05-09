Про це інформує Служба безпеки України.

Російська інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, доповідала окупантам інформацію про Сили оборони у фронтових районах. Зокрема вона поплічниця кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського відомого, як Хмурий, жінка знайома з терористом особисто.

Повідомляється, що Дубінський причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг" MH-17, який виконував рейс MH-17 у липні 2014 року.

Зловмисниця після початку повномасштабного вторгнення сама запропонувала допомогу Хмурому у війні проти України.

"За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті. Колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні "звіти", - наголошують в пресслужбі.

Звітувала жінка й про учасників руху опору.

У червні 2022 року СБУ затримала зловмисницю у Кременчуку, де вона намагалась переховуватись від правосуддя.

Нині суд призначив інформаторці покарання у виді 12 років тюрми з конфіскацією майна.