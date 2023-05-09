Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який особисто знайомий з Тетяною Монтян ще з 2014 року. Він навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

Перебуваючи у РФ Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого соратника.

"Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників. Встановлено, що зловмисник модерував дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів", - пише пресслужба.

Крім того, зловмисник фільтрував дописи, які не відповідають кремлівським наративам або не підтримують діяльність Монтян. Фігурант поширював деструктивні матеріали на власних сторінках у соцмережах, де заперечував причетність Росії до повітряних ударів по цивільних об’єктах України й розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Під час обшуків за місцем проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Адміністратору повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації в Україні, глорифікація її учасників.