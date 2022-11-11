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Інформація щодо пільгового розмитнення автомобілів Mercedes нібито для Жеваго, виявилась фейком

11 листопада, 2022 п'ятниця
13:12
Суспільство Стоп, фейк!

Автомобілі Mercedes-Benz G500 для компанії, що пов’язана діловими відносинами з підприємствами, де Костянтин Жеваго є акціонером, були завезені в Україну офіційно й без будь-яких митних привілеїв

Останніми днями широкого резонансу в ЗМІ набула фейкова стаття ""Приїдемо з хлопцями": українські військові закликали олігарха Жеваго передати Mercedes-Benz G500 для армії", опублікована онлайн порталом ТСН та низкою Телеграм каналів. Зокрема мова йде про придбання чотирьох начебто броньованих автівок, які були замовлені для компанії, що пов’язана діловими відносинами з підприємствами, де Костянтин Жеваго є акціонером, і буцімто їх розмитнення за допомогою так званої "нульової" схеми. 

Редакція телеканалу "Еспресо" звернулася за коментарями до продавця авто - офіційного дистриб’ютора автомобілів Mercedes-Benz в Україні ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ",  а також до пресслужби Костянтина Жеваго.  

"Всі автомобілі, що імпортуються ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ" в Україну, реалізуються через офіційну дилерську мережу із повним дотриманням вимог антикорупційного та санкційного законодавства України, Європейського союзу та США. Митні платежі, передбачені законодавством України при ввезенні автомобілів, а також усі податки та платежі при купівлі-продажу автомобілів Mercedes-Benz в офіційній дилерській мережі ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ", що передбачені чинним законодавством України, сплачуються ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ" в повному обсязі. Це справедливо для всіх автомобілів, які імпортуються ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ", продаються в офіційній дилерській мережі та пропонуються офіційними дилерами клієнтам", - повідомили в ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ".

Підприємство також підкреслило, що згаданий у запиті Клієнт дійсно офіційно придбав у ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ" чотири автомобілі Mercedes-Benz G-Class. Також у листі ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ" повідомляється, що термін поставки від укладання угоди й до передачі автомобілів клієнту складає від 9 до 18 місяців, а, отже, не йдеться про бажання бажання Клієнта скористатися особливими умовами — на момент укладання договору їх просто не було. 

Більш того, машини не є броньованими, як фейкує ТСН. ПРАТ "АВТОКАПІТАЛ" підтвердило, що вищезгадані автомобілі придбані в звичайній цивільній комплектації без жодного ступеню бронювання.

За даними пресслужби Костянтина Жеваго, спекуляції на тему броньованих авто та їхньої захмарної вартості - це фейки, які розганяють особи, які жодним чином не допомагають армії чи цивільному населенню. Натомість Костянтин Жеваго та компанії, де він є суттєвим акціонером, вже передали понад 100 автомобілів на військові та гуманітарні потреби ЗСУ на загальну суму понад 6 млн. доларів США.

У пресслужбі Костянтина Жеваго нагадують, що поширення хибної, спотвореної та неперевіреної інформації про Жеваго К.В., в тому числі поширення фейків телеканалом ТСН та його Телеграм-каналом, є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права та завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

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