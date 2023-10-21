"Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій

Про це він розповів у проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", пише ГУР.

За його словами, під час звільнення Харківської області він сам часто перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми солдатами та офіцерами.

"Інколи моя присутність обов’язкова, тому що всі ми люди. Всім іноді буває страшно. Інколи знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців", - заявив Буданов.