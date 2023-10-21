"Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що брав участь у бойових діях поруч з українськими військовими
Про це він розповів у проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", пише ГУР.
За його словами, під час звільнення Харківської області він сам часто перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми солдатами та офіцерами.
"Інколи моя присутність обов’язкова, тому що всі ми люди. Всім іноді буває страшно. Інколи знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців", - заявив Буданов.
- Нещодавно Буданов розповів, що він з дружиною Маріанною заселився у свій кабінет 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення РФ.
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