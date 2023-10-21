Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій

"Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій

21 жовтня, 2023 субота
10:33
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що брав участь у бойових діях поруч з українськими військовими

Про це він розповів у проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", пише ГУР.

За його словами, під час звільнення Харківської області він сам часто перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми солдатами та офіцерами.

"Інколи моя присутність обов’язкова, тому що всі ми люди. Всім іноді буває страшно. Інколи знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців", - заявив Буданов.

  • Нещодавно Буданов розповів, що він з дружиною Маріанною заселився у свій кабінет 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Україна
ЗСУ
ГУР
Харківщина
Кирило Буданов
деокупація України
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1710
18 жовтня, 2023 середа
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
Карта. ATACMS
20 жовтня, 2023 п'ятниця
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
окупанти рф
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп'янському напрямку - рух Атеш
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
10:58
Оновлено
КПП "Рафах"
У США заявили про відкриття КПП "Рафах", перші вантажівки з гумдопомогою почали в'їжджати з Єгипту до Гази
10:51
Окупанти активно переміщують військову силу з Маріуполя на північ Донеччини та в бік Бердянська
10:29
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Близько 800 працівників Єврокомісії засудили фон дер Ляєн за її "проізраїльську" позицію, - Politico
10:27
Джо Байден
"Він не почув питання": Білий дім стверджує, що Байден не вважає за потрібне відкладати наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази
10:13
Ексклюзив
Пресофіцер 3-ї ОШБр: Сили оборони мають великі успіхи з тактичної точки зору
10:12
Ураження струмом
На Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, 2 дитини поранені
10:03
OPINION
Євген Глібовицький
Українських ПЕПів переслідуватимуть по-своєму сумлінні банківські працівники
09:49
мобілізація рф солдати орки
Ризики проведення росіянами масштабної мобілізації на ТОТ Херсонщини дуже високі, - заступник голови облради
09:28
МіГ-31 К
Британська розвідка оцінила потенційну загрозу патрулювання літаків РФ з "кинджалами" над Чорним морем
09:11
"Основний акцент перенесли у повітря": Гуменюк про нову тактику мішаних атак росіян
09:00
Огляд
Розстріл Майдану
Роки очікування, але ніхто не сидить: чому ексберкутівці, які стріляли на Інститутській, на волі
08:55
на фото: ЗСУ
Втрати російської артилерії на Запоріжжі вп'ятеро перевищують українські, - WSJ
08:53
Ексклюзив
Вугледар не дає спокою окупантам: боєць ЗСУ про ситуацію на Донеччині
08:36
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вночі завдав ударів по військових об'єктах Хезболли
08:30
Аналітика
Судовий контроль: Як Верховний суд допомагає уникнути покарання екснардепу Шепелеву
08:18
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій, в Азовському кораблів немає
08:12
Обстріл Кривого Рогу 21 жовтня
Росіяни вночі атакували Кривий Ріг: зруйновано об'єкт промислової інфраструктури
08:05
OPINION
Павло Клімкін
Сі бачить світ через китайські й точно не російські окуляри
08:05
Огляд
Вирок для сучасності, сни Айнштайна і шлюбний стартап, - 5 книг про те, як створити майбутнє
07:55
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ, - Генштаб
07:42
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ готується до наступного етапу війни, попереду важкі часи, - генерал армії Ізраїлю Хагарі
07:05
США китай санкції
США ввели санкції проти китайських компаній, які сприяли ракетній програмі Пакистану
06:45
окупанти орки танк рф
Російська армія перегрупувалася і відновила наступ на Авдіївку, – ISW
06:29
Дональд Трамп
Трампа оштрафували на $5000 за пост у соцмережі з фото співробітниці суду
05:59
Джо Байден
Промову Байдена про Україну та Ізраїль переглянули у США понад 20 млн телеглядачів
05:36
Україна Японія
Японія запускає нову програму підтримки біженців з України
05:08
Чорне море
Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до розмінування Чорного моря
04:40
В ISW розповіли про успіхи операції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
04:12
Зузана Чапутова
Президентка Словаччини відмовляється затверджувати уряд проросійської коаліції
03:44
росія, Китай
У Пентагоні розповіли чим Китай допомагає Росії у війні проти України
03:16
Південна Корея
Південна Корея може розкрити стратегічні резерви нафти у разі загострення конфлікту на Близькому Сході
02:48
ізраїльські солдати
Знищені тунелі, командні пункти та ключові фахівці: ЦАХАЛ повідомив про результати обстрілів Гази
02:20
ЄС та США закликали Китай до тиску на Росію та прямого діалогу з Україною
01:52
ЄC запланував консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
01:24
Оновлено
ІЛ-76
Російський Іл-76 загорівся під час вильоту з військового аеродрому в Таджикистані
00:56
Швеція
Уряд Швеції вирішив скорегувати політику щодо мігрантів
00:47
Прапор США
США попередили 100 країн: Росія намагатиметься підірвати довіру до виборів, - Reuters
00:30
Ексклюзив
ізраїльські солдати
"Триває підготовка, вживаються певні заходи": дипломат Мільман про наземну операцію Ізраїлю в Газі
00:28
НАТО
Треба якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході та продовжити підтримку України, - заступник генсека НАТО
2023, п'ятниця
20 жовтня
23:48
аеропорт Бориспіль
Аеропорт "Бориспіль" планує почати прийом рейсів через місяць після кінця війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV