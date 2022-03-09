Іноді партнери звинувачують нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що українська влада є різкою з партнерами, які намагаються їх надурити
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Дмитра Кулеби.
За словами Кулеби, ніщо не дається просто, але "Україна крутить колесо історії".
"Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів. Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити. Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа. Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають", - написав очільник МЗС Дмитро Кулеба.
- У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров).
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