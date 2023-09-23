Іноземний портал придбав права на трансляцію УПЛ закордоном
Іноземний портал OneFootball відтепер транслюватиме матчі 11 клубів УПЛ
Про це повідомляє Zorya Londonsk.
Портал OneFootball уклав угоду з УПЛ ТБ й тепер транслюватиме матчі на своєму сайті та застосунку для фанатів, які мешкають за межами України.
Окремо придбати перегляд одної гри можна за 2 євро/долари/фунти. Огляд матчів доступний безплатно.
OneFootball транслюватиме матчі 11 клубів УПЛ. Офіційний список поки не відомий, найімовірніше мова йде про права на трансляцію матчів, які транслюються на Megogo.
Аудиторія OneFootball, згідно з інформацією на сайті, 100 млн глядачів щомісяця.
- У суботу, 23 вересня, у 8-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло команду черкаського "ЛНЗ" з рахунком 4:2. На сайті Еспресо.TV доступні розклад і результати усіх матчів УПЛ.
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