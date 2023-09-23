Іноземний портал придбав права на трансляцію УПЛ закордоном

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Портал OneFootball уклав угоду з УПЛ ТБ й тепер транслюватиме матчі на своєму сайті та застосунку для фанатів, які мешкають за межами України.

Окремо придбати перегляд одної гри можна за 2 євро/долари/фунти. Огляд матчів доступний безплатно.

OneFootball транслюватиме матчі 11 клубів УПЛ. Офіційний список поки не відомий, найімовірніше мова йде про права на трансляцію матчів, які транслюються на Megogo.

Аудиторія OneFootball, згідно з інформацією на сайті, 100 млн глядачів щомісяця.