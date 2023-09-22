УПЛ: розклад матчів і трансляцій 8-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 7-му турі УПЛ "Шахтар" переграв "Оболонь" з рахунком 1:0, набрав 17 очок та залишився на першому місці. Другим з 14 пунктами йде "Кривбас", який переміг "Верес" - 2:1. Третю-четверту позиції ділять "Чорноморець" та "Полісся", які мають по 12 балів.

"Динамо" у 7-му турі УПЛ здолало "Ворсклу" 2:0, набрало 9 очок та займає сьоме місце. Кияни зіграли лише чотири матчі.

Трансляції матчів УПЛ доступні на OTT-платформах. Зокрема мова йде про Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone.TV та "Київстар ТБ".

Українська Прем'єр-ліга

8-й тур

22 вересня

17:00 "Оболонь" - "Верес" (Трансляція на OTT-платформах)

19:00 "Олександрія" - "Чорноморець" (OTT)

23 вересня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Динамо" (OTT)

15:00 "Полісся" - "Минай" (OTT)

17:00 "Ворскла" - "Кривбас" (OTT)

19:00 "Рух" - "Шахтар" (Sport 1, "Суспільне Спорт", ютуб)

24 вересня

15:00 "Зоря" - "Дніпро-1" (УНІАН)

17:00 "Металіст 1925" - "Колос" (OTT)

Фото: upl.ua