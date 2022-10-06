Про це повідомляє Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Парламент прийняв законопроєкт про е-резидентство у другому читанні. Його підтримали 252 депутати.

"Під час повномасштабної війни надважливо залучати додаткові кошти до бюджету і підтримувати економіку країни. Статус е-резидента дозволить іноземцям у кілька кліків зареєструвати бізнес, віддалено розвивати його і сплачувати податки в Україні за вигідними умовами (5% від доходу, 15% від суми, що перевищує ліміт)", повідомив міністр.

За даними Федорова, команда Мінцифри вже працює над розробкою вебверсії та мобільного застосунку із використанням хмарних технологій цифрового підпису. Це дозволить підприємцям зареєструватися або відкрити банківський рахунок швидко та зручно, через браузер або смартфон, без паперів та складних бюрократичних процедур.

Законопроєкт про е-резидентство — це ще один крок до побудови сильного ІТ-бренду України у світі та підтримки економіки.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb