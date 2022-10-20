Інсайдерам останнього оновлення Xbox вже доступний український інтерфейс

Про це повідомив Xbox у примітках до оновлення.

У повідомленні йдеться, що інсайдери рівня Alpha Skip-ahead вже можуть використовувати українську. Українською мовою тепер доступний інтерфейс та магазин консолі, доопрацювання локалізації досі тривають.

Окрім того, серед оновлень також з'явилась функція доєднання до Discord прямо через консоль та блокування вбудованого контенту, що заважає продуктивності Xbox.

В травні Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що сервіс для ігор Microsoft Xbox офіційно запуститься в Україні.

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