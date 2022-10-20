Інсайдерам останнього оновлення Xbox вже доступний український інтерфейс
Microsoft додали український інтерфейс до останнього оновлення Xbox, наразі він доступний тільки інсайдерам
Про це повідомив Xbox у примітках до оновлення.
У повідомленні йдеться, що інсайдери рівня Alpha Skip-ahead вже можуть використовувати українську. Українською мовою тепер доступний інтерфейс та магазин консолі, доопрацювання локалізації досі тривають.
Окрім того, серед оновлень також з'явилась функція доєднання до Discord прямо через консоль та блокування вбудованого контенту, що заважає продуктивності Xbox.
- В травні Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що сервіс для ігор Microsoft Xbox офіційно запуститься в Україні.
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