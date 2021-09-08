Інший, але досі тут, - дружина Шумахера розповіла про стан чоловіка

Про це повідомляє RaceFans.



Шумахер зізналась, що зараз з її чоловіком.



"Звісно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожного дня. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, сім'я, його батько, всі теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він досі тут, і це додає нам сили. Він продовжує проходити терапію. Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Наголошу, що робитиму все, що зможу. Ми всі робитимемо. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", - розповіла Корінна Шумахер.

У грудні 2013 року Шумахер, катаючись на гірських лижах, в результаті падіння отримав важкі травми голови. Про стан його здоров'я немає достовірної інформації, оскільки сім'я вважає за краще зберігати все в таємниці.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року дружина Міхаеля Шумахера заявила, що родина не розголошує інформацію про стан пілота на його власне прохання.

У червні 2020 року стало відомо, що семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер внаслідок черепно-мозкової травми страждає від проблем з нервовою системою та атрофії м'язів.

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