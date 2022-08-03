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Instagram в Україні почав підтримувати Reels та музику в Stories

3 серпня, 2022 середа
09:20
Наука Instagram

В Україні запрацювали нові функції Instagram, зокрема застосунок почав підтримувати Reels та музику в Stories

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграмі.

"Instagram запустив Reels ще у 2020 році. Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну. Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels", - пише Федоров.

Міністр також повідомив про функцію Instagram Music, яка тепер доступна для українських користувачів.

"У 2018 році з'явився Instagram Music. Але був недоступним для українських користувачів. Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram", - додав він.

Перемовини з керівництвом Meta щодо запуску цих функцій команда Мінцифри проводила понад рік.

"Нарешті вони доступні для всіх українців. Тепер контенту з України буде більше. А це значить, що більше людей у світі дізнаються про сміливість наших людей... Дякую Meta за цей важливий крок та підтримку України. Сподіваюся, незабаром ми забудемо й про проблеми з модерацією українського контенту", - додав Федоров.

  • Раніше компанія Meta запустила в Instagram систему пошуку AMBER Alerts, яка допомагатиме визначати місцеперебування зниклих безвісти дітей.

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Україна
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