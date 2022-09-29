Instagram ввів санкції проти Pornhub

Про це пише TechCrunch.

"Ми знаємо, що бувають випадки, коли люди можуть захотіти поділитися зображеннями оголеного тіла, які мають художній або творчий характер, але з деяких причин ми не дозволяємо показувати оголене тіло в Instagram", - йдеться у поясненні Instagram.

Також Instagram забороняє вербувати порноакторів на платформі, а Pornhub публікував в Instagram відео, яке закликає людей ставати акторами фільмів для дорослих.

Тим часом Pornhub оголосив у відкритому листі до Meta та Instagram, що дотримання Instagram правил платформи є "непрозорим, дискримінаційним і лицемірним". Лист, адресований чотирьом керівникам Meta, зокрема генеральному директору Марку Цукербергу та керівнику Instagram Адаму Моссері. Там стверджується, що представники секс-індустрії дотримувалися особливої обережності та не розуміють, чому їм відмовляють у такому ж ставленні, як деяким інфлюенсерам.

Соцмережа Instagram тимчасово видалила офіційний акаунт PornHub через зростання тиску з боку активістів три тижні тому. Група TraffickingHub називає своєю метою "закриття Pornhub і притягнення його керівників до відповідальності за сприяння, поширення та отримання прибутку від зґвалтувань, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми та сексуального насильства".

На момент видалення акаунт PornHub мав понад 13 млн підписників та 6200 публікацій.

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