Instagram ввів санкції проти Pornhub
Instagram назавжди видалив обліковий запис Pornhub через неодноразові порушення принципів спільноти
Про це пише TechCrunch.
"Ми знаємо, що бувають випадки, коли люди можуть захотіти поділитися зображеннями оголеного тіла, які мають художній або творчий характер, але з деяких причин ми не дозволяємо показувати оголене тіло в Instagram", - йдеться у поясненні Instagram.
Також Instagram забороняє вербувати порноакторів на платформі, а Pornhub публікував в Instagram відео, яке закликає людей ставати акторами фільмів для дорослих.
Тим часом Pornhub оголосив у відкритому листі до Meta та Instagram, що дотримання Instagram правил платформи є "непрозорим, дискримінаційним і лицемірним". Лист, адресований чотирьом керівникам Meta, зокрема генеральному директору Марку Цукербергу та керівнику Instagram Адаму Моссері. Там стверджується, що представники секс-індустрії дотримувалися особливої обережності та не розуміють, чому їм відмовляють у такому ж ставленні, як деяким інфлюенсерам.
Соцмережа Instagram тимчасово видалила офіційний акаунт PornHub через зростання тиску з боку активістів три тижні тому. Група TraffickingHub називає своєю метою "закриття Pornhub і притягнення його керівників до відповідальності за сприяння, поширення та отримання прибутку від зґвалтувань, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми та сексуального насильства".
На момент видалення акаунт PornHub мав понад 13 млн підписників та 6200 публікацій.
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