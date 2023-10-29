Інструктори з РФ прибувають до Білорусі, щоб навчати операторів БПЛА, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Білоруські партизани спостерігають прибуття додаткових російських інструкторів на територію країни для проведення навчань з оперування БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інструктори з РФ прибувають до 927-го центру підготовки БПЛА у Брестській області Білорусі. У центрі вже експлуатуються російські безпілотних авіаційних систем різних модифікацій Supercam S100, S150 і S350.

У Центрі нацспротиву не виключають, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців збройних сил Білорусі до лав свої армії.