Інструктори з РФ прибувають до Білорусі, щоб навчати операторів БПЛА, - ЦНС
До Білорусі прибувають російські інструктори. Їхнім завданням є проведення навчань для білоруських військових з оперування БПЛА
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Білоруські партизани спостерігають прибуття додаткових російських інструкторів на територію країни для проведення навчань з оперування БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інструктори з РФ прибувають до 927-го центру підготовки БПЛА у Брестській області Білорусі. У центрі вже експлуатуються російські безпілотних авіаційних систем різних модифікацій Supercam S100, S150 і S350.
У Центрі нацспротиву не виключають, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців збройних сил Білорусі до лав свої армії.
- Напередодні Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ, які тривають з 2022 року, щонайменше до 29 жовтня.
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