Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, назвавши це найбільшою в історії міжнародною інвестицією в країну, передає агентство Reuters.

Стало відомо, що фабрика в Кір'ят-Гаті має відкритися у 2027 році, працюватиме щонайменше до 2035 року і дасть роботу тисячам людей. Згідно з угодою, Intel сплачуватиме 7,5% податку, в порівнянні з нинішніми 5%.

За майже п'ять десятиліть своєї діяльності в Ізраїлі Intel стала найбільшим приватним роботодавцем і експортером країни, а також лідером місцевої електронної та інформаційної індустрії, повідомляється на вебсайт компанії.

У 2017 році Intel придбала ізраїльську компанію Mobileye Global Inc (MBLY.O), яка розробляє і впроваджує передові системи допомоги водієві, за 15 мільярдів доларів. Минулого року Intel вивела Mobileye на біржу.

Оголошуючи про угоду в телевізійному зверненні до свого кабінету, Нетаньяху назвав її "величезним досягненням для ізраїльської економіки - 90 мільярдів шекелів (25 мільярдів доларів) - найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила міжнародна компанія в Ізраїлі".

Додається, що у своїй заяві Intel зазначила, що її діяльність в Ізраїлі "відіграла вирішальну роль" у глобальному успіху компанії.

"Наш намір розширити виробничі потужності в Ізраїлі обумовлений нашим прагненням задовольнити майбутні виробничі потреби ... і ми цінуємо постійну підтримку ізраїльського уряду", - йдеться в заяві.

Довідка: Intel Corporation — найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів. Компанія була заснована у 1968 році як Integrated Electronics, розташовується у Санта Кларі, США.