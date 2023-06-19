Intel планує побудувати новий завод мікросхем в Ізраїлі за рекордні $25 млрд
В ізраїльському мінфіні повідомили про те, що Intel, як очікується, почне експлуатувати завод у 2027 році і найме тисячі нових співробітників
Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, назвавши це найбільшою в історії міжнародною інвестицією в країну, передає агентство Reuters.
Стало відомо, що фабрика в Кір'ят-Гаті має відкритися у 2027 році, працюватиме щонайменше до 2035 року і дасть роботу тисячам людей. Згідно з угодою, Intel сплачуватиме 7,5% податку, в порівнянні з нинішніми 5%.
За майже п'ять десятиліть своєї діяльності в Ізраїлі Intel стала найбільшим приватним роботодавцем і експортером країни, а також лідером місцевої електронної та інформаційної індустрії, повідомляється на вебсайт компанії.
У 2017 році Intel придбала ізраїльську компанію Mobileye Global Inc (MBLY.O), яка розробляє і впроваджує передові системи допомоги водієві, за 15 мільярдів доларів. Минулого року Intel вивела Mobileye на біржу.
Оголошуючи про угоду в телевізійному зверненні до свого кабінету, Нетаньяху назвав її "величезним досягненням для ізраїльської економіки - 90 мільярдів шекелів (25 мільярдів доларів) - найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила міжнародна компанія в Ізраїлі".
Додається, що у своїй заяві Intel зазначила, що її діяльність в Ізраїлі "відіграла вирішальну роль" у глобальному успіху компанії.
"Наш намір розширити виробничі потужності в Ізраїлі обумовлений нашим прагненням задовольнити майбутні виробничі потреби ... і ми цінуємо постійну підтримку ізраїльського уряду", - йдеться в заяві.
Довідка: Intel Corporation — найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів. Компанія була заснована у 1968 році як Integrated Electronics, розташовується у Санта Кларі, США.
- 6 квітня 2022 року американський виробник мікропроцесорів Intel зупинив свою роботу у РФ.
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