Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Intel планує побудувати новий завод мікросхем в Ізраїлі за рекордні $25 млрд

Intel планує побудувати новий завод мікросхем в Ізраїлі за рекордні $25 млрд

19 червня, 2023 понедiлок
06:38
Технології Intel

В ізраїльському мінфіні повідомили про те, що Intel, як очікується, почне експлуатувати завод у 2027 році і найме тисячі нових співробітників

Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, назвавши це найбільшою в історії міжнародною інвестицією в країну, передає агентство Reuters.

Стало відомо, що фабрика в Кір'ят-Гаті має відкритися у 2027 році, працюватиме щонайменше до 2035 року і дасть роботу тисячам людей. Згідно з угодою, Intel сплачуватиме 7,5% податку, в порівнянні з нинішніми 5%.

За майже п'ять десятиліть своєї діяльності в Ізраїлі Intel стала найбільшим приватним роботодавцем і експортером країни, а також лідером місцевої електронної та інформаційної індустрії, повідомляється на вебсайт компанії.

У 2017 році Intel придбала ізраїльську компанію Mobileye Global Inc (MBLY.O), яка розробляє і впроваджує передові системи допомоги водієві, за 15 мільярдів доларів. Минулого року Intel вивела Mobileye на біржу.

Оголошуючи про угоду в телевізійному зверненні до свого кабінету, Нетаньяху назвав її "величезним досягненням для ізраїльської економіки - 90 мільярдів шекелів (25 мільярдів доларів) - найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила міжнародна компанія в Ізраїлі".

Додається, що у своїй заяві Intel зазначила, що її діяльність в Ізраїлі "відіграла вирішальну роль" у глобальному успіху компанії.

"Наш намір розширити виробничі потужності в Ізраїлі обумовлений нашим прагненням задовольнити майбутні виробничі потреби ... і ми цінуємо постійну підтримку ізраїльського уряду", - йдеться в заяві.

Довідка: Intel Corporation — найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів. Компанія була заснована у 1968 році як Integrated Electronics, розташовується у Санта Кларі, США.

  • 6 квітня 2022 року американський виробник мікропроцесорів Intel зупинив свою роботу у РФ.
Світ
Наука
Ізраїль
Читайте також:
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
18 червня, 2023 неділя
"Скажіть про це людям у Бучі": Пісторіус про ідею ненасильницького опору України
Кривий Ріг
18 червня, 2023 неділя
У Кривому Розі прогриміли вибухи: у ПС заявили про можливу роботу ППО
ЗСУ війна проти РФ
18 червня, 2023 неділя
На Вугледарському напрямку підрозділи Сил оборони успішно просунулись на кілька км, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
19 червня
06:57
ЗСУ
На фронті відбулось 24 бойових зіткнення за добу, основні сили ворога зосереджені на 4 напрямках, - Генштаб
06:16
нафта танкер корабель
Індія збільшила імпорт російської нафти у 10 разів та планує вийти на 30%, - керівник Indian Oil
05:46
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ворог маневрував у Чорному морі: здійснив ротацію ракетоносіїв
05:27
обстріл, ППО
Росіяни атакували Одесу, працювала ППО
00:46
ООН
ООН закликає Росію забезпечити доступ до районів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
00:12
Херсон
У Херсоні прогриміли вибухи
00:02
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Протягом дня росіяни нанесли 33 удари по прикордонню Сумщини: є загиблі
2023, неділя
18 червня
23:17
Володимир Зеленський
Делегація ПАР мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, - Зеленський
23:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Півдні Україна перебуває на першому етапі наступальної операції. Колонка Сергія Згурця
23:05
ЗНО
Отримання результату НМТ та процес вступу до закладів вищої освіти: що потрібно знати абітурієнтам
22:36
Володимир Зеленський
Жодного Partiot не знищено, вони працюють ефективно, - Зеленський
22:14
Цінь Ган та Ентоні Блінкен
Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили
22:01
Росіяни обстріляли Нікополь, пошкоджено 2 об'єкти критичної інфраструктури
21:49
ворожий БПЛА "Орлан"
На півдні України сили ППО знищили чотири російські безпілотники
21:37
ЛГБТ
У Відні поліція заарештувала чоловіків, що готували збройний напад на ЛГБТ-прайд, а в Стамбулі є затримані серед учасників акції
21:36
Каховська ГЕС, підтоплення
Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 17 людей, 13 з них від утоплення
21:25
Оновлено
руйнування, Сумщина
У Білопіллі на Сумщині від російського артобстрілу загинув батько з дитиною
21:21
Швейцарія
Швейцарці схвалили мінімальну ставку податку для міжнародних компаній: 78,5% підтримали законопроєкт
20:59
Харківщина
Росіяни обстріляли з міномета житлові будинки на Харківщині: є поранений
20:36
Борис Нємцов
Якби не криза 1998 року, президентом Росії міг би стати Нємцов, - Макфол
20:32
швидка
Жінка з Еквадору померла через тиждень після того, як "ожила" у труні під час своїх похорон
20:08
OPINION
Олеся Ісаюк
Винниченко і "отаманія": реінкарнація
19:50
У Білорусі силовики витягли п'яних росіян з Z-машини
"Мене козлом обізвали". У Білорусі силовики витягли п'яних росіян з Z-машини
19:37
окупанти
На Запоріжжі окупанти мінують ділянки місцевих, які відмовилися від російських паспортів, - Генштаб
19:17
Дмитро Пєсков
Пєсков вважає "демілітаризацію України" майже виконаною. Кулеба відреагував
18:55
Інтерв’ю
путін пригожин
Путін не має запасного плану і не знає, що робити у разі успіху ЗСУ, - Фейгін
18:53
Токаєв
Токаєв розпорядився прибрати назви на пошану радянських діячів
18:38
ПВК Вагнера
"У ПВК Вагнера великі втрати - щодня вивозять понад 15 машин з загиблими", - перехоплення ГУР
18:14
Ексклюзив
ізраїль україна
Якщо Ізраїль готовий продавати танки, розуміючи, що вони опиняться в Україні - це принципова зміна політики нейтралітету, - ізраїльський політолог Пелліверт
18:07
OPINION
Євген Дикий
Обраний народ у негостинному світі
17:48
Кліматичні активісти намагаються перешкодити круїзному лайнеру «Aida Diva» вийти з порту
У німецькому Ростоці кліматичні активісти блокують круїзний лайнер Aida Diva
17:44
санкції проти Росії
Bank of China обмежив можливість російських клієнтів переводити юані
17:37
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Ненависть російського керівництва один до одного та байдужість солдат допоможуть Україні перемогти, - генерал Ходжес
16:58
школярі
Не більше шести предметів й ЗНО із кожного: освітній омбудсмен Горбачов про майбутнє старшої школи
16:39
фламінго
Через посуху в Іспанії фламінго не прилетіли гніздуватися в улюбленій лагуні
16:24
Александар Вучич
Президент Сербії вважає беззмістовним подальший діалог з Косовом
16:19
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мікрорайон Херсона Острів під'єднають до енергомережі наступного тижня, підключення газу почнеться 26 червня, - голова ОВА
16:05
OPINION
Сергій Фурса
Путін і Салазар: диктатори дають себе дурити
15:38
Святогірська Лавра
Донецька ОВА сприятиме переходу Святогірської лаври до ПЦУ
15:35
Гра у кальмара
Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]eso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV