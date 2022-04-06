Intel, Twitter та російська Hydra. У Мінцифри перерахували успіхи технологічного блокування Росії та Білорусі
Щодня до відмежування агресорів від цивілізованого та розвиненого світу приєднуються все нові компанії
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Технологічні компанії, їхні обмеження та санкції проти РФ, які введені сьогодні:
- Поліція Німеччини закрила сервери російськомовного даркнет-маркету Hydra. Німецька федеральна кримінальна поліція після тривалого розслідування заблокувала серверну інфраструктуру російськомовного нелегального онлайн-сервісу Hydra Market, що була розташована в Німеччині та існувала в прихованій мережі Darknet. На сервері було зареєстровано 17 млн клієнтів. Він був доступний із 2015 року. У 2020 році через нього пройшли операції щонайменше на €1,23 млрд. Експерти вважають, що це була найбільша за обсягом обороту нелегальна ринкова мережа у світі. При закритті було знайдено біткоїни на суму €23 млн, які криміналісти також пов’язують із платформою.
- Intel виходить із РФ. Компанія повністю зупиняє роботу у Росії. Раніше вона заявляла про припинення поставок своєї продукції до Росії та Білорусі, а зараз вирішила остаточно закрити там всі бізнес-процеси.
- Twitter обмежує доступ до урядових акаунтів РФ. В офіційному блозі Twitter пояснили, що нова політика призначена для усунення "серйозного інформаційного дисбалансу", який виникає, коли авторитарний уряд блокує доступ до онлайн-платформ, продовжуючи використовувати ті самі платформи для пропаганди.
- Avid Technology Inc припинила роботу у рф. Avid Technology – американська компанія, що спеціалізується на аудіо- та відеотехнологіях, припинила продаж та підтримку всіх клієнтів, користувачів та торгових посередників у Росії та Білорусі.
- Bumble Inc припинив роботу на території Росії. Розробник Bumble Inc. оголосив про припинення своєї діяльності в Росії, а також видалення всіх своїх застосунків з Apple App Store і Google Play Store в Росії та Білорусі. Компанії належать сервіси для знайомств Bumble та Badoo.
- Havas Group оголосили про припинення на невизначений термін нових інвестицій у Росію у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе