"Інтер" переміг "Мілан" у півфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перемогу "Інтеру" приніс гол аргентинця Лаутаро Мартінеса на 74-й хвилині. Аргентинець звільнився від захисників "Мілана" та з меж карного майданчика точно пробив у ближній від воротаря кут.

В першій грі "чорно-сині" також виграли - 2:0. "Інтер" став першим фіналістом Ліги чемпіонів.

У вирішальному матчі італійці зустрінуться 10 червня у Стамбулі з переможцем протистояння між англійським "Манчестер Сіті" та іспанським "Реалом", які проведуть повторну гру 17 травня.

В першому матчі в Мадриді було зафіксовано нічию 1:1.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

16 травня

"Інтер" (Італія) - "Мілан" (Італія) 1:0

Гол: Мартінес, 74

Перша гра - 2:0