"Інтер" переграв "Мілан" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів міланський "Інтер" виявився кращим за "Мілан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч на "Сан Сіро" закінчився з рахунком 0:2 на користь "Інтера". На 8-й хвилині Едін Джеко потужно пробив після кутового і відкрив рахунок у зустрічі, а на 11-й хвилині Генріх Мхітарян подвоїв перевагу "змій".
У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські клуби: "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3).
Матч-відповідь пройде 16 травня.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. 1-й матч
10 травня
"Мілан" (Італія) - "Інтер" (Італія) 0:2
Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11
- 9 травня у першій півфінальній зустрічі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграв внічию проти англійського "Ман Сіті".
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