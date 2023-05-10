"Інтер" переграв "Мілан" у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч на "Сан Сіро" закінчився з рахунком 0:2 на користь "Інтера". На 8-й хвилині Едін Джеко потужно пробив після кутового і відкрив рахунок у зустрічі, а на 11-й хвилині Генріх Мхітарян подвоїв перевагу "змій".

У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські клуби: "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3).

Матч-відповідь пройде 16 травня.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. 1-й матч

10 травня

"Мілан" (Італія) - "Інтер" (Італія) 0:2

Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11