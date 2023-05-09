"Реал" і "Ман Сіті" зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів
У першій півфінальній зустрічі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграв внічию проти англійського "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між "Реалом" та "Манчестер Сіті" пройшла у Мадриді, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Матч завершився з рахунком 1:1.
"Реал" вийшов вперед на 36-й хвилині. Едуардо Кавамінга протягнув м'яч метрів 30 лівим флангом та віддав передачу в центр на Вінісіуса Жуніора, який влучно пробив у верхній кут.
На 67-й хвилині Ілкай Гюндоган скинув м'яч під удар Кевіну де Брюйне, який з-за меж карного майданчика вколотив його низом у сітку та зрівняв рахунок.
У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1).
Повторний півфінальний матч пройде 17 травня у Манчестері.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. 1-й матч
9 травня
"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:1
Голи: В. Жуніор, 36 - Де Брюйне, 67
- 18 квітня "Реал" переміг "Челсі" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, а 19 квітня "Манчестер Сіті" у 1/4 фіналу довів свою перевагу над "Баварією".
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