"Інтер" сенсаційно програв "Монці" в Серії А. Це третя домашня поразка "нерадзурі" поспіль
У 30-му турі чемпіонату Італії з футболу міланський "Інтер" поступився "Монці"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, що проходив на "Стадіо Джузеппе Меацца", закінчився сенсаційною поразкою "Інтера" з рахунком 0:1. Єдиний м'яч забив Лука Кальдірола, який відзначився на 78-й хвилині зустрічі.
Для "Інтера" це вже третій програний матч поспіль на домашньому стадіоні. У турнірній таблиці "Інтер" займає п'яте місце з 51 набраним балом. Слідом йде "Мілан" з 53 очками.
"Монца" з 38 очками займає 12 позицію. Команда фактично ні на що не претендує, але й має солідний відрив від зони вильоту - 15 балів.
Серія А
30-й тур
15 квітня
"Інтер" - "Монца" 0:1
Гол: Кальдірола, 78
- 15 квітня у 31-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Брайтону".
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