"Інтер" сенсаційно програв "Монці" в Серії А. Це третя домашня поразка "нерадзурі" поспіль

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, що проходив на "Стадіо Джузеппе Меацца", закінчився сенсаційною поразкою "Інтера" з рахунком 0:1. Єдиний м'яч забив Лука Кальдірола, який відзначився на 78-й хвилині зустрічі.

Для "Інтера" це вже третій програний матч поспіль на домашньому стадіоні. У турнірній таблиці "Інтер" займає п'яте місце з 51 набраним балом. Слідом йде "Мілан" з 53 очками.

"Монца" з 38 очками займає 12 позицію. Команда фактично ні на що не претендує, але й має солідний відрив від зони вильоту - 15 балів.

Серія А

30-й тур

15 квітня

"Інтер" - "Монца" 0:1

Гол: Кальдірола, 78