"Інтер" зіграє у фіналі ЛЧ вперше з 2010 року
Міланський "Інтер" вийшов у фінал Ліги чемпіонів вперше зі сезону 2009/10
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перемогу "Інтеру" приніс гол аргентинця Лаутаро Мартінеса на 74-й хвилині. Аргентинець звільнився від захисників "Мілана" та з меж карного майданчика точно пробив у ближній від воротаря кут.
В першій грі "чорно-сині" також виграли - 2:0. "Інтер" став першим фіналістом Ліги чемпіонів.
У вирішальному матчі італійці зустрінуться 10 червня у Стамбулі з переможцем протистояння між англійським "Манчестер Сіті" та іспанським "Реалом", які проведуть повторну гру 17 травня.
В першому матчі в Мадриді було зафіксовано нічию 1:1.
Міланський "Інтер" вийшов у фінал ЛЧ вдруге в історії та вперше зі сезону 2009/10. Тоді італійська команда обіграла "Баварію" (2:0).
- 16 травня у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за "Мілан".
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