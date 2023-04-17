"Interland: Безпека дітей в Інтернеті": "Google Україна" запустив онлайн-гру
Google Україна у співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством цифрової трансформації запустили українськомовну версію онлайн-гри "Interland: Безпека дітей в Інтернеті"
Про це повідомляє пресслужба МОН.
"Interland — це уявне контрольоване освітнє середовище, що зацікавлює дітей здобувати знання із цифрової безпеки. Гра занурює у змодельований світ, де діти разом із жителями міста, інтернавтами, виконують різноманітні пригодницькі завдання", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, зазначається, що "Королівство доброти" допомагає дізнатися, як чемно поводитися в мережі; "Річка реальності" навчає розпізнавати фейки; "Уважна гора" вчить безпечно ділитися інформацією в мережі; "Вежа зі скарбами" навчає тримати персональну інформацію у безпеці.
- 13 квітня стало відомо, що окрім гурту TVORCHI, у Ліверпулі виступатимуть і інші українські музиканти у фан-зоні "Євробачення" та в інтервал-актах півфіналів та фіналу.
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