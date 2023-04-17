Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Interland — це уявне контрольоване освітнє середовище, що зацікавлює дітей здобувати знання із цифрової безпеки. Гра занурює у змодельований світ, де діти разом із жителями міста, інтернавтами, виконують різноманітні пригодницькі завдання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що "Королівство доброти" допомагає дізнатися, як чемно поводитися в мережі; "Річка реальності" навчає розпізнавати фейки; "Уважна гора" вчить безпечно ділитися інформацією в мережі; "Вежа зі скарбами" навчає тримати персональну інформацію у безпеці.