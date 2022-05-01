Інтернет відновлено у 90% населених пунктів Київщини, - голова Київської ОДА Олександр Павлюк

Про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк.



"Розуміємо, як важливо відновити інтернет в звільнених населених пунктах. Аварійно-відновлювальні бригади без упину продовжують роботи у різних куточках Київської області, зокрема в найбільш постраждалих містах та районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова", - коментує голова Київської ОВА Олександр Павлюк.



У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці Укртелеком, Vodafone, lifecell та Київстар продовжують усувати пошкодження або відновлювати руйнування на своїй телекомінфраструктурі.



Відомо, що завдяки залученню системи супутникового інтернету Starlink від SpaceX та використанню антен "Vega", покриття отримали ті частини міст та сіл Київщини, де неможливо швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання.

Нагадаємо, італійська гуманітарна організація Cesvi виділила перші 500 тисяч євро на відбудову Бучі. Відомо, що першу частину допомоги витратять на відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудову житла, переобладнання парків спеціальної техніки: швидкої допомоги, пожежних та громадського транспорту