Відбудова Бучі: Італійська організація "Cesvi" виділила перші 500 тисяч євро

Про це йдеться у повідомленні організації "Cesvi".



Відомо, що першу частину допомоги витратять на відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудову житла, переобладнання парків спеціальної техніки: швидкої допомоги, пожежних та громадського транспорту.



Фонд отримує благодійні внески від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира. Суму допомоги на відновлення міста планують збільшити коштом цих внесків.

Нагадаємо, очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба розповів, що в Ірпені почали відновлювати об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що першою відремонтують лікарню.