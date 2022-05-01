Відбудова Бучі: Італійська організація "Cesvi" виділила перші 500 тисяч євро
Італійська гуманітарна організація Cesvi виділила перші 500 тисяч євро на відбудову української Бучі
Про це йдеться у повідомленні організації "Cesvi".
Відомо, що першу частину допомоги витратять на відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудову житла, переобладнання парків спеціальної техніки: швидкої допомоги, пожежних та громадського транспорту.
Фонд отримує благодійні внески від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира. Суму допомоги на відновлення міста планують збільшити коштом цих внесків.
- Нагадаємо, очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба розповів, що в Ірпені почали відновлювати об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що першою відремонтують лікарню.
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