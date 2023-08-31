Інцидент із патрульним у Дніпрі: екснардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями

Про це колишній народний депутат України та голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Павло Кириленко написав у Фейсбуці.

"Почнемо з того, що з часів так званої реформи МВС, прийняття закону про Національну поліцію та створення патрульної поліції кількість ДТП та злочинів в Україні не зменшилася, а кожного року тільки зростала. Якщо раніше "менти" (жаргонне від поліціянтів, - ред.) в Україні боялися будь-якого розголосу своїх зловживань та радикалізованого суспільства, то після 2015 з патрульної поліції нова ліволіберальна влада зробила по суті "священну корову" зі значно більшими повноваженнями", - заявив екснардеп.

Кириленко підкреслив, що структура української влади, а з нею і правоохоронні органи перебудовані після "Майдану" за "лівацьким дегенеративним світоглядом".

Водночас він заявив, що місце жінки ніяк не в екіпажі поліції, а поряд з дітьми, на кухні та в церкві.

"Є дійсно заняття та професії, де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? Перепрошую, але іншої користі від такого тандему я не бачу", - пише колишній народний обранець.

Він вважає, що "недоумок поліціянт" відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї "емансипованої напарниці".

"Фахівці в будь-якій галузі знають, що як не має чітко плану та концепції реформ, краще залишити все, як є і не чіпати систему, яка так чи інакше працює. Поверніть "ментів" часів Кучми-Януковича і злочинності стане в рази менше, а справедливості більше", - додав Кириленко.

Фото: Скрін, ФБ-пост Павла Кириленка

Передісторія

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік, імовірно, у стані алкогольного сп'яніння порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

Голова МВС Ігор Клименко заявив про необхідність об'єктивного розслідування інциденту з поліцейськими, один із яких смертельно поранив чоловіка з табельної зброї.

"Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських", - додав він.

30 серпня поліціянти опублікували відео з бодікамер інциденту, який трапився у Дніпрі, де патрульний смертельно поранив водія, що порушив ПДР та чинив опір.