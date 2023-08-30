Інцидент у Дніпрі: патрульні опублікували відео з бодікамер

Про це інформує Патрульна поліція України.

"Повага - суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого. Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості", - коментують відео правоохоронці.

Патрульні пишуть, що характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини: "Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань".

Передісторія

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік, імовірно, у стані алкогольного сп'яніння порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

Голова МВС Ігор Клименко заявив про необхідність об'єктивного розслідування інциденту з поліцейськими, один із яких смертельно поранив чоловіка з табельної зброї.

"Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських", - додав він.