Ірак заблокував Telegram
Міністерство зв'язку Іраку оголосило в неділю, що заблокувало застосунок для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки
Про це повідомило видання IRAQI NEWS.
Міністерство зв'язку опублікувало заяву, в якій поінформувало інтернет-користувачів Іраку про те, що блокування застосунку Telegram ґрунтується на директивах вищих органів влади з причин, пов'язаних з національною безпекою.
У заяві зазначено, що цей крок спрямований на захист персональних даних громадян, оскільки Telegram зловживав особистими даними користувачів.
Також у заяві пояснюється, що урядові установи Іраку неодноразово зверталися до компанії, що експлуатує додаток Telegram, з проханням закрити платформи, які спричиняють витік даних державних установ і персональних даних громадян.
Окрім цього, у заяві зазначено, що додаток становить загрозу національній безпеці та громадському спокою в Іраку, але компанія не відповіла на жоден з цих запитів.
- 16 липня у місті Басра, що на півдні Іраку, місцева влада знесла 300-річний мінарет, аби розширити проїжджу частину - місцеві жителі та релігійні діячі засудили таке рішення.
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