Ірак заблокував Telegram

Про це повідомило видання IRAQI NEWS.

Міністерство зв'язку опублікувало заяву, в якій поінформувало інтернет-користувачів Іраку про те, що блокування застосунку Telegram ґрунтується на директивах вищих органів влади з причин, пов'язаних з національною безпекою.

У заяві зазначено, що цей крок спрямований на захист персональних даних громадян, оскільки Telegram зловживав особистими даними користувачів.

Також у заяві пояснюється, що урядові установи Іраку неодноразово зверталися до компанії, що експлуатує додаток Telegram, з проханням закрити платформи, які спричиняють витік даних державних установ і персональних даних громадян.

Окрім цього, у заяві зазначено, що додаток становить загрозу національній безпеці та громадському спокою в Іраку, але компанія не відповіла на жоден з цих запитів.