В Іраці знесли мінарет, якому 300 років, аби розширити проїжджу частину

Про це пише Reuters.

Мінарет Сіраджі було побудовано у 1727 році, його розмір - 11 метрів. Зазначається, що він був повалений бульдозером на світанку в п’ятницю вранці.

Про плани губернатора Басри демонтувати мінарет, щоб зменшити затори в місті, було повідомлено релігійним та культурним органам влади, але вони заявили, що його слід було зберегти та перемістити, а не знищити.

"Всі народи зберігають свою спадщину та історію, а у нас її знищують", - прокоментував місцевий житель.

Міністр культури Ахмед аль-Бадрані заявив Reuters, що не давав дозволу на знищення мінарету мечеті Сіраджі, і що місцева влада домовлялася з губернатором про його перенесення. Тепер міністерство намагатиметься відновити та зберегти залишки мінарету й реконструювати пам'ятку.

Губернатор Басри Асад Аль-Ейдані, який особисто спостерігав за знесенням, заявив, що місцеві органи влади не демонтували та не перенесли мінарет, попри те, що мали на це більше року. Аль-Ейдані заявив, що органи влади були проінформовані про знищення та не протестували, оскільки планували побудувати нову мечеть замість старої.

Своєю чергою Мохаммед Мунла, голова сунітського фонду Басри стверджує, що орган не погоджувався з планами знесення мінарету мечеті та не був поінформований про це, Мунла був звільнений від своїх обов'язків.