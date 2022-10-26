Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на слова колишнього офіцера афганських спецпризначенців.

"Краще б їх використовували західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян; росіяни - вороги. Але що ще їм робити?" - сказав він.

Видання з посиланням на джерела серед афганських військових зазначає, Росія вербує членів елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану, яких покинули США та західні союзники, коли країна була захоплена Талібаном у 2021 році, для участі у війні проти України. Ця навчена Штатами легка піхота може змінити ситуацію на полі бою в Україні.

За оцінками Foreign Policy, в Афганістані чи сусідніх країнах залишилося близько 20-30 тисяч добровольців-командос. Після приходу до влади табілів евакуювали лише кілька сотень старших офіцерів. Так, багато спецпризначенців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути полону та страти.

Колишні спецпризначенці розповіли виданню, що їх намагалися вербувати через WhatsApp і Signal. При цьому до 10 тисяч колишніх спецпризначенців можуть піддатися пропозиціям Росії.

Відомо, що до вербування причетний Іран. Рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.

Відомо, що свого часу США витратили майже 90 млрд доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Сили в цілому були некомпетентними та передали країну талібам за лічені тижні.

26 жовтня Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами. За його словами іранські інструктори-оператори присутні у тимчасово окупованому Криму та Білорусі, звідки росіяни також запускають по Україні дрони-камікадзе.

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