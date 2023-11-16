Іран має запаси збагаченого урану, яких достатньо для трьох атомних бомб, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Постійний прогрес Ірану у збагаченні до дуже високих рівнів, але не в змозі співпрацювати з МАГАТЕ, становить виклик, як для агентства, так і для західних держав, які неодноразово закликали Іран змінити курс", - пише Reuters.

Іран має достатньо збагаченого урану для створення більшої кількості ядерних бомб, але він заперечує, що прагне отримати таку зброю.

З часу останнього звіту від 4 вересня, запаси збагаченого урану в Ірані зросли на 6,7 кг - до 128,3 кг. За розрахунком МАГАТЕ, цього теоретично достатньо для створення ядерної бомби, за умови подальшого збагачення.

Водночас темпи збагачення урану до 60% сповільнилися - до приблизно 3 кг на місяць. Хоча на початку цього року показник був - 9 кг. За словами дипломатів, це очевидний результат непрямих переговорів зі США.

"Хоча США та європейські союзники раніше погрожували прийняти ще одну зобов'язальну резолюцію проти Ірану, дипломати кажуть, що цього разу цього не станеться. Серед причин - уникнення дипломатичної ескалації з Іраном, поки увага зосереджена на конфлікті Ізраїлю з ХАМАС в Газі", – пише Reuters.