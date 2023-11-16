Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Іран має запаси збагаченого урану, яких достатньо для трьох атомних бомб, - Reuters

Іран має запаси збагаченого урану, яких достатньо для трьох атомних бомб, - Reuters

16 листопада, 2023 четвер
04:06
Світ верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

В Ірані запаси урану, збагаченого до 60%, зросли до 128,3 кг з часу останнього звіту від 4 вересня

Про це повідомляє Reuters.

"Постійний прогрес Ірану у збагаченні до дуже високих рівнів, але не в змозі співпрацювати з МАГАТЕ, становить виклик, як для агентства, так і для західних держав, які неодноразово закликали Іран змінити курс", - пише Reuters.

Іран має достатньо збагаченого урану для створення більшої кількості ядерних бомб, але він заперечує, що прагне отримати таку зброю.

З часу останнього звіту від 4 вересня, запаси збагаченого урану в Ірані зросли на 6,7 кг - до 128,3 кг. За розрахунком МАГАТЕ, цього теоретично достатньо для створення ядерної бомби, за умови подальшого збагачення.

Водночас темпи збагачення урану до 60% сповільнилися - до приблизно 3 кг на місяць. Хоча на початку цього року показник був - 9 кг. За словами дипломатів, це очевидний результат непрямих переговорів зі США.

"Хоча США та європейські союзники раніше погрожували прийняти ще одну зобов'язальну резолюцію проти Ірану, дипломати кажуть, що цього разу цього не станеться. Серед причин - уникнення дипломатичної ескалації з Іраном, поки увага зосереджена на конфлікті Ізраїлю з ХАМАС в Газі", – пише Reuters.

  • У квітні стало відомо, що високопосадовці США обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном та допускають укладення угоди, яка дасть змогу обмежити ядерний розвиток країни.
  • Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що наразі та надалі здійснюватимуть усі можливі кроки, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю. Це може загрожувати безпеці всього Близькосхідного регіону.
  • 27 вересня США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні.
  • 14 жовтня американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що в Ізраїлі давно все готово для операції зі знищення ядерного потенціалу Ірану.
Іран
ядерна зброя
ядерна безпека
США
Військові новини
ядерна небезпека
ядерна бомба
МАГАТЕ
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
14 листопада, 2023 вiвторок
Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу
Держдепартамент США
15 листопада, 2023 середа
У держдепі заявили, що США перебувають на критичному етапі щодо допомоги Україні
Ірина Фаріон
15 листопада, 2023 середа
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
04:50
Анонс
Кріштіану Роналду
Євро-2024: розклад трансляцій вирішальних відбіркових матчів
04:32
Оновлено
повітряна тривога
Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку
03:04
Джо Байден і Сі Цзіньпін
"Досягли значного прогресу": Байден підсумував зустріч зі Сі Цзіньпіном
02:56
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченка нагородили апгрейдом рейтингу у відеогрі EA FC 24
01:44
на скріншоті з відео Валерій Залужний
"Українських дітей почали агітувати за Залужного": добірка російських фейків за 15 листопада
01:23
Гарет Бейл та Алессандро Бастоні (праворуч)
Ключовий захисник збірної Італії ризикує пропустити матч з Україною
00:58
Харківщина. Російський обстріл
РФ ракетами С-300 обстріляла Харківщину. Ситуація у ніч на 16 листопада
00:32
Євро-2024, збірна Ізраїлю, збірна Швейцарії
Євро-2024: Ізраїль на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі проти Швейцарії
00:08
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
"Планета достатньо велика для успіху двох країн": Байден і Сі почали зустріч на саміті АТЕС
2023, середа
15 листопада
23:59
Стрілянина у Дніпрі: внутрішнє розслідування не виявило порушень у діях патрульних
23:44
Оновлено
Радбез ООН
Радбез ООН ухвалив резолюцію про розширення гуманітарних пауз у Газі. В Ізраїлі розкритикували рішення
23:03
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Іран заявив, що не буде воювати з Ізраїлем на боці ХАМАСу
22:59
Ексклюзив
Віктор Ягун
Для депутатів усіх рівнів і при прийнятті на держслужбу треба запровадити перевірки на поліграфі, - генерал-майор СБУ Ягун
22:49
Артур Герасимов
Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок щодо Артура Герасимова
22:44
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
ППО, повернення дітей та музей Голодомору: Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Трюдо
22:24
Штучний інтелект вперше перевершив у точності традиційні системи прогнозу погоди
22:23
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"Повернулися в часи Януковича": Геращенко заявила, що політичною цензурою телемарафон "будує тоталітарну державу"
21:56
Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО
21:37
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Уряд Чехії заморозив усі державні активи Росії
21:01
Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу
20:55
туризм Росія Єгипет війна в Ізраїлі світ
Одна з найбільших чартерних авіакомпаній РФ припинила рейси в Єгипет
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ просуваються до Токмака. Ворог активізувався на трьох напрямках фронту. Колонка Сергія Згурця
20:28
Путін
У Криму та по всій РФ проводять "тренувальне голосування" за президента
20:01
OPINION
Ігор Гулик
"Росія не потерпить…". Чому Захарову тіпає від ідеї Расмуссена
19:48
росія прапор занепад
Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ
19:43
Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Авдіївському напрямку та 19 – на Мар'їнському, – Генштаб
19:41
Володимир Зеленський Африка зерно
"Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як за "зернового коридору": Зеленський на зустрічі з журналістами Африки
19:20
Інтерв’ю
Оксани Віннік
"Дітей маю, онуків теж, то що ж не можу нагодувати військових?" - історія кухарки з передової Оксани Віннік
19:09
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Суд залишив під вартою одеського військкома Борисова
19:08
Ексклюзив
Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута
19:00
Ексклюзив
ЄС - Україна
У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 630-го дня війни: сили оборони під Вугледаром знищили 90% техніки ворога, ліквідована ціла казарма окупантів на Херсонщині
19:00
"Українська бронетехніка" вийшла на серійні обсяги постачання продукції
18:47
Німеччина зброя для Українивійна з Росією
Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal
18:45
EU4Business
Як отримати грант на власний бізнес в Україні за програмою EU4Business: умови та розмір допомоги
18:43
ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
18:31
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра
18:19
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Тему з Фаріон можуть підняти перед виборами у США не на користь України, - політолог Дубов
18:06
Санкції
У Раду ЄС надійшли пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ
18:02
OPINION
Орест Сохар
Спільний ворог Сі та Байдена: хто він?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV