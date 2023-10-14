США прийняли концепцію Ізраїлю, що ядерний потенціал Ірану має бути знищений, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Наскільки я знаю ситуацію в Ізраїлі - Іран приречений, йому ніколи не пробачать. Усі розуміють, хто вчинив це жахливе злодійство. І нікуди ж не поділася ядерна програма Ірану. Ви ж пам’ятаєте, близько місяця тому не Ізраїль, а Пентагон попередив, що Ірану залишилося два тижні до володіння ядерною боєголовкою. Звісно, таку ситуацію Ізраїль не терпітиме. І ми знаємо, що в Ізраїлі давно все готово для операції зі знищення ядерного потенціалу Ірану, він може це виконати сам, але з труднощами. Із США це було б легше зробити, але може й сам", - зауважив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що США до останнього часу стримували Ізраїль від цього кроку, але тепер ситуація змінилася.

"Дуже промовистою є одна з фраз Блінкена на пресконференції в Ізраїлі. Він сказав чудову фразу про те, що США знають, що Ізраїль зможе впоратися з будь-яким ворогом сам. Але поки існує Америка, Ізраїлю не доведеться робити це самому, тому будемо разом із вами за будь-яких обставин. Я трактую це як чіткий сигнал, що США прийняли концепцію Ізраїлю, що ядерний потенціал Ірану має бути знищений. І, звісно, у цій ситуації, щоб двічі не вставати, той нищівний удар, що буде нанесений Ізраїлем й підтриманий США. У будь-якому разі цей удар буде підтриманий не прямо – розвідданими, можливо участю американських пілотів, не виключаю, й прямого, відкритого спільного удару США та Ізраїлю. Удар буде не лише по ядерних об’єктах – по злочинцях, а й по так званих центрах ухвалення рішень, будуть знищені всі ці аятоли, починаючи з верховного", - сказав Піонтковський.

Аналітик підкреслив, що в якості жесту люб’язності до українського союзника будуть знищені всі іранські заводи, які виробляють ракети, що знищують міста в Україні. Цей вирок Ірану вже підписано, так само як і ХАМАСу, а час приведення в дію залежатиме від конкретних тактичних обставин.