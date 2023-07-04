Іран офіційно вступив до антизахідної коаліції ШОС: що про неї відомо
Іран офіційно вступив у Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), до складу якої входять Китай, РФ, Казахстан, Киргизія, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан
Рішення було прийнято на саміті ШОС у Нью-Делі, передають росЗМІ.
Також лідери країн ШОС підписали меморандум про зобов'язання Білорусі приєднатись до союзу. Підписання цього меморандуму запускає процедуру повноцінного приєднання республіки до ШОС, йдеться в повідомленні. Нині Білорусь була запрошена на саміт як спостерігач.
Країни ШОС у спільній декларації підкреслили необхідність "мирного регулювання відносин між країнами" шляхом діалогу. У заяві також ідеться про те, що односторонні економічні санкції несумісні з міжнародним правом і негативно впливають на відносини.
Що відомо про ШОС
Шанхайська організація співробітництва (ШОС) - міжнародна організація, заснована 15 червня 2001 року лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану. 9 червня 2017 року повноправними членами ШОС стали Індія та Пакистан.
ШОС не позиціонує себе як військовий блок, головними завданнями організації проголошено охорону кордонів держав-учасниць, боротьбу з тероризмом, сепаратизмом, екстремізмом, наркотрафіком, розвиток економічного співробітництва, енергетичного партнерства, наукової та культурної взаємодії. При цьому члени організації неодноразово проводили спільні військові навчання.
Метою організації є "протистояння впливу Заходу в Євразії".
У 2016 році президент Туреччини Реджеп Ердоган розглядав можливість приєднання його країни до ШОС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.72
Купівля 36.72Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе