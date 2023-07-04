Іран офіційно вступив до антизахідної коаліції ШОС: що про неї відомо

Рішення було прийнято на саміті ШОС у Нью-Делі, передають росЗМІ.

Також лідери країн ШОС підписали меморандум про зобов'язання Білорусі приєднатись до союзу. Підписання цього меморандуму запускає процедуру повноцінного приєднання республіки до ШОС, йдеться в повідомленні. Нині Білорусь була запрошена на саміт як спостерігач.

Країни ШОС у спільній декларації підкреслили необхідність "мирного регулювання відносин між країнами" шляхом діалогу. У заяві також ідеться про те, що односторонні економічні санкції несумісні з міжнародним правом і негативно впливають на відносини.

Що відомо про ШОС

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) - міжнародна організація, заснована 15 червня 2001 року лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану. 9 червня 2017 року повноправними членами ШОС стали Індія та Пакистан.

ШОС не позиціонує себе як військовий блок, головними завданнями організації проголошено охорону кордонів держав-учасниць, боротьбу з тероризмом, сепаратизмом, екстремізмом, наркотрафіком, розвиток економічного співробітництва, енергетичного партнерства, наукової та культурної взаємодії. При цьому члени організації неодноразово проводили спільні військові навчання.

Метою організації є "протистояння впливу Заходу в Євразії".

У 2016 році президент Туреччини Реджеп Ердоган розглядав можливість приєднання його країни до ШОС.