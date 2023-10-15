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Головна Війна в Ізраїлі Іран та Катар спільно допомагають Газі

Іран та Катар спільно допомагають Газі

15 жовтня, 2023 неділя
15:09
Війна в Ізраїлі Емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані зустрічається з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіаном у Досі, Катар, 15 жовтня 2023 р.

Міністри закордонних справ Ірану і Катару зустрілися у Досі, де високо оцінили роль мусульманських країн у підтримці палестинської справи й закликали до негайного припинення ізраїльської окупації

Про це інформує іранська інформагенція Tasnim.

У суботу відбулася зустріч між Хоссейном Амірабдоллахіаном і шейхом Мухаммедом бін Тані. Вони зустрілися задля: "допомоги народу Гази та припинення ізраїльської жорстокості" та обговорили плани співпраці між мусульманськими країнами.

Іранський дипломат підкреслив важливість та складність ситуації в окупованій Палестині, а також засудив воєнні злочини, які вчиняє ізраїльський режим проти палестинських громадян у Газі.

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"Ми щодня стикаємося з убивствами палестинців у Газі. Нестерпно бачити, як ізраїльський режим щодня вбиває сотні палестинців, і ці воєнні злочини, блокада жителів у Газі та припинення постачання води, продовольства та ліків мають припинитися. Якщо ізраїльський режим продовжить свої злочини проти палестинського народу та громадян, ніхто не може гарантувати, що статус-кво в регіоні залишиться незмінним", - сказав Амірабдоллахіан.

Міністр закордонних справ Катару наголосив, що нинішня ситуація та ізраїльські атаки на Газу та палестинський народ викликають тривогу. Він додав, що Палестина є питанням, яке хвилює весь мусульманський світ, і підкреслив, що країни регіону мають спільну позицію щодо підтримки палестинської нації.

  • Нагадаємо, ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі. Її початок відкладається через продовження терміну евакуації, наданого цивільному населенню сектору.
  • Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.
  • Також Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться.
  • Війна Ізраїлю з терористичним угрупуванням ХАМАС триває вже 9 день.

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