Іран та Катар спільно допомагають Газі

Про це інформує іранська інформагенція Tasnim.

У суботу відбулася зустріч між Хоссейном Амірабдоллахіаном і шейхом Мухаммедом бін Тані. Вони зустрілися задля: "допомоги народу Гази та припинення ізраїльської жорстокості" та обговорили плани співпраці між мусульманськими країнами.

Іранський дипломат підкреслив важливість та складність ситуації в окупованій Палестині, а також засудив воєнні злочини, які вчиняє ізраїльський режим проти палестинських громадян у Газі.

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"Ми щодня стикаємося з убивствами палестинців у Газі. Нестерпно бачити, як ізраїльський режим щодня вбиває сотні палестинців, і ці воєнні злочини, блокада жителів у Газі та припинення постачання води, продовольства та ліків мають припинитися. Якщо ізраїльський режим продовжить свої злочини проти палестинського народу та громадян, ніхто не може гарантувати, що статус-кво в регіоні залишиться незмінним", - сказав Амірабдоллахіан.

Міністр закордонних справ Катару наголосив, що нинішня ситуація та ізраїльські атаки на Газу та палестинський народ викликають тривогу. Він додав, що Палестина є питанням, яке хвилює весь мусульманський світ, і підкреслив, що країни регіону мають спільну позицію щодо підтримки палестинської нації.