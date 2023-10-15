Іран та Катар спільно допомагають Газі
Міністри закордонних справ Ірану і Катару зустрілися у Досі, де високо оцінили роль мусульманських країн у підтримці палестинської справи й закликали до негайного припинення ізраїльської окупації
Про це інформує іранська інформагенція Tasnim.
У суботу відбулася зустріч між Хоссейном Амірабдоллахіаном і шейхом Мухаммедом бін Тані. Вони зустрілися задля: "допомоги народу Гази та припинення ізраїльської жорстокості" та обговорили плани співпраці між мусульманськими країнами.
Іранський дипломат підкреслив важливість та складність ситуації в окупованій Палестині, а також засудив воєнні злочини, які вчиняє ізраїльський режим проти палестинських громадян у Газі.
Читайте також: Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
"Ми щодня стикаємося з убивствами палестинців у Газі. Нестерпно бачити, як ізраїльський режим щодня вбиває сотні палестинців, і ці воєнні злочини, блокада жителів у Газі та припинення постачання води, продовольства та ліків мають припинитися. Якщо ізраїльський режим продовжить свої злочини проти палестинського народу та громадян, ніхто не може гарантувати, що статус-кво в регіоні залишиться незмінним", - сказав Амірабдоллахіан.
Міністр закордонних справ Катару наголосив, що нинішня ситуація та ізраїльські атаки на Газу та палестинський народ викликають тривогу. Він додав, що Палестина є питанням, яке хвилює весь мусульманський світ, і підкреслив, що країни регіону мають спільну позицію щодо підтримки палестинської нації.
- Нагадаємо, ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі. Її початок відкладається через продовження терміну евакуації, наданого цивільному населенню сектору.
- Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.
- Також Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться.
- Війна Ізраїлю з терористичним угрупуванням ХАМАС триває вже 9 день.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе