Іран заявив, що не визнає російську анексію територій України

Про це передає суспільний мовник Туреччини TRT з посиланням на заяву глави МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіана.

"Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, попри прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України", - сказав він.

Разом з тим, за словами міністра, Іран нібито не підтримує війну і сподівається на мир в Україні.

"Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні - це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось", - сказав Абдоллахіан.

14 січня постійна представниця США при Раді безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Ради безпеки ООН. Представниця США наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

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