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Головна війна з Росією Іранці зможуть передати примітивніші безпілотники, ніж ті, що є на озброєнні росіян, — військовий експерт Киричевський
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Іранці зможуть передати примітивніші безпілотники, ніж ті, що є на озброєнні росіян, — військовий експерт Киричевський

12 липня, 2022 вiвторок
18:21
війна з Росією Окупаційний безпілотник

Експерт Defense Express, Іван Киричевський, вважає, що іранці навряд чи захочуть давати потужні безпілотники росіянам, тому що такі машини потрібні Ірану і їх використовує Корпус стражів Ісламської революції

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо рівня реальної загрози від іранських безпілотників, то теоретично Іран має і маленькі безпілотники, які можна використати як дрони-камікадзе, а є машини розвідувально-ударного класу. У іранців є приблизно 50 безпілотників, які за своїми характеристиками відповідають американському першому поколінню ударно-розвідувальних безпілотників рівня MQ Reaper, але такі БПЛА (безпілотний летальний апарат – ред.) використовує Корпус стражів Ісламської революції, то навряд чи такі потужні машини іранці захочуть давати", - зауважив військовий експерт.

Іван Киричевський додав, що росіяни можуть, навіть, і не облизуватися, тому що іранцям такі машини потрібні для своїх операцій на Близькому Сході.

"А все, що нижче по номенклатурі, то іранці зможуть передати на порядок примітивніше безпілотники, ніж використовують самі росіяни. Наприклад, в іранців є безпілотник вантажопідйомністю до 100 кг, тобто який може взяти до 100 кг бойового навантаження, він у чомусь схожий на російський безпілотник "Форпост", але теж машина не дуже досконала. До того ж протиповітряна оборона Одещини вже мінімум десяток таких "форпостів" над нашими позиціями збила", - пояснив експерт.

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