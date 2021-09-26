Ісландія стала першою країною у Європі, де більшість місць у парламенті займуть жінки
Ісландія стала першою європейською країною, в якій до парламенту обрали більше жінок, ніж чоловіків
Про це повідомляє Reuters.
З 63 місць в ісландському парламенті 33 (52%) отримали жінки. Згідно з дослідженням Світового банку, в жодній іншій європейській країні не було більше 50% парламентарок.
За даними Міжпарламентського союзу, наразі у парламентах п'яти інших країн світу жінки займають не менше половини місць: в Руанді (61%), Кубі (53%), Нікарагуа (51%), Мексиці та ОАЕ (по 50%). З європейських країн найбільше представництво жінок у Швеції (47%).
Ісландія стала першою країною, яка обрала президентом жінку в 1980 році. З 2018 року в країні діє закон про рівну оплату праці чоловіків та жінок.
- Нагадаємо, 25 серпня Кеті Гочул стала першою жінкою, яка очолила американський штат Нью-Йорк.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе