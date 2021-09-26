Ісландія стала першою країною у Європі, де більшість місць у парламенті займуть жінки

Про це повідомляє Reuters.

З 63 місць в ісландському парламенті 33 (52%) отримали жінки. Згідно з дослідженням Світового банку, в жодній іншій європейській країні не було більше 50% парламентарок.

За даними Міжпарламентського союзу, наразі у парламентах п'яти інших країн світу жінки займають не менше половини місць: в Руанді (61%), Кубі (53%), Нікарагуа (51%), Мексиці та ОАЕ (по 50%). З європейських країн найбільше представництво жінок у Швеції (47%).

Ісландія стала першою країною, яка обрала президентом жінку в 1980 році. З 2018 року в країні діє закон про рівну оплату праці чоловіків та жінок.