Про це поінформували в Reuters.

17 лютого суд в Іспанії погодився на запит США видати британця, якого розшукували в Сполучених Штатах із 2020 року.

Чоловіка підозрюють у зламі облікових записів у twitter кількох політиків, зокрема президентів США Барака Обами та Джо Байдена.

Джозефа Джеймса О'Коннора заарештували в липні 2021 року в південному місті Естепона. Уряд Іспанії ще має підтвердити екстрадицію. Зазвичай він виконує такі рішення Високого суду, хоча О'Коннор все ще може подати апеляцію.

Журналісти нагадали, що атака на twitter у липні 2020 року охопила низку офіційних облікових записів, у тому числі тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Байдена та генерального директора Tesla Ілона Маска.

Також постраждали акаунти колишнього президента Барака Обами, зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян, Білла Гейтса, Уоррена Баффета, Беньяміна Нетаньяху, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга та Каньє Веста.