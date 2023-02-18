Іспанія дозволила екстрадицію британця, якого підозрюють у "зламі" акаунтів Обами та Байдена у twitter
Суд в Іспанії погодився екстрадувати громадянина Великої Британії у США: чоловік, імовірно, скомпрометував акаунти у twitter кількох американських політиків, зокрема Джо Байдена та Барака Обами
Про це поінформували в Reuters.
17 лютого суд в Іспанії погодився на запит США видати британця, якого розшукували в Сполучених Штатах із 2020 року.
Чоловіка підозрюють у зламі облікових записів у twitter кількох політиків, зокрема президентів США Барака Обами та Джо Байдена.
Джозефа Джеймса О'Коннора заарештували в липні 2021 року в південному місті Естепона. Уряд Іспанії ще має підтвердити екстрадицію. Зазвичай він виконує такі рішення Високого суду, хоча О'Коннор все ще може подати апеляцію.
Журналісти нагадали, що атака на twitter у липні 2020 року охопила низку офіційних облікових записів, у тому числі тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Байдена та генерального директора Tesla Ілона Маска.
Також постраждали акаунти колишнього президента Барака Обами, зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян, Білла Гейтса, Уоррена Баффета, Беньяміна Нетаньяху, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга та Каньє Веста.
- Нагадаємо, у 2020 році нідерландський фахівець з кібербезпеки Віктор Геверс зламав акаунт у Twitter президента США Дональда Трампа, підібравши пароль з п'ятого разу.
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