Іспанія дозволила в'їзд українським туристам

Про це свідчать дані на порталі Міністерства закордонних справ tripadvisor.



За даними порталу, з 27 липня обмеження на усі подорожі з України до Іспанії припиняються.



Зазначається, що для в'їзду громадяни України можуть надати сертифікат про вакцинацію або довідку про негативний результат ПЛР-тесту, який був зроблений впродовж 72 годин перед в'їздом, чи експрес-тесту, зробленого впродовж 48 годин. Також для в'їзду можна надати довідку про одужання від COVID-19.

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