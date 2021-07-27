Іспанія дозволила в'їзд українським туристам
Іспанія з 27 липня дозволила в'їзд українським туристам
Про це свідчать дані на порталі Міністерства закордонних справ tripadvisor.
За даними порталу, з 27 липня обмеження на усі подорожі з України до Іспанії припиняються.
Зазначається, що для в'їзду громадяни України можуть надати сертифікат про вакцинацію або довідку про негативний результат ПЛР-тесту, який був зроблений впродовж 72 годин перед в'їздом, чи експрес-тесту, зробленого впродовж 48 годин. Також для в'їзду можна надати довідку про одужання від COVID-19.
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